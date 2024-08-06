Amasra maden faciası davası ertelendi

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DURUŞMA 1 KASIM'A ERTELENDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 4'ü tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 8'nci duruşmasında müşteki avukatları, maden ocağında keşif yapılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türkiye Maden Mühendisleri Odası'ndan gelen raporun incelenerek Amasra Taşkömürü İşletmeleri Müessesesi'ne gönderilmesine, bilirkişi heyetinin rapor oluşturması için 15 Ekim'e kadar süre verilmesine karar verdi. Duruşma, 1 Kasım Cuma günü saat 09.30'a ertelendi.