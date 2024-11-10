Amasya Belediye Başkanı Sevindi: "Atatürk'ün Gösterdiği Yolda İlerleyerek, Cumhuriyet'imizi Daha da İleriye Taşıyacağımıza Söz Veriyoruz"

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(AMASYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek, Cumhuriyet'imizi daha da ileriye taşıyacağımıza söz veriyoruz. Onun ilham verici liderliği, milletimize rehberlik etmeye devam ediyor. Atatürk'ü ve vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Amaya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"101. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin Kurucusunu, büyük bir lideri, siyasi ve askeri bir dehayı, çok büyük bir vatan ve millet sevdalısını anıyoruz bugün. En büyük hayali, Cumhuriyet'i ilan ederek millet egemenliğini inşa etmek olan, tüm hayatını 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine dayandıran Büyük Atatürk, kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ile tüm mazlum milletlerin de umudu olmuştur. Bizler, Cumhuriyet'in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatları olarak ondan ilham alıyoruz.

Ülkemizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla perçinleyerek 'kimsesizlerin kimsesi' Cumhuriyet'i, demokrasi ile taçlandırmak için Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, liyakat esasına dayalı bir devlet kadrosunun inşa edileceğine, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacağımıza olan inancımızla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek, Cumhuriyet'imizi daha da ileriye taşıyacağımıza söz veriyoruz. Onun ilham verici liderliği, milletimize rehberlik etmeye devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum."