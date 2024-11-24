Amasya'da 107 köy yolu kapandı - Son Dakika
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Amasya'da 107 köy yolu kapandı

Amasya\'da 107 köy yolu kapandı

Amasya'da etkili kar yağışı nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı, açma çalışmaları sürüyor.

24.11.2024 18:55
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Amasya'da 107 köy yolu kar yağışından ulaşıma kapandı

"Uzun süredir kurak geçiyordu, yağmur bile yağmıyordu"

AMASYA - Amasya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar, Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bir bir açılıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine bağlı 15 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Mevsimin ve yılın ilk karla mücadele çalışmaları ekiplere yürütülen çalışmalar neticesinde hız kesmeden devam ediyor.

"Uzun süredir kurak geçiyordu, yağmur bile yağmıyordu"

Amasya'da yaşayan Altan Eftelioğlu isimli vatandaş uzun süredir kurak geçtiğini yağmur bile yağmadığını belirterek, "Bu kar nebze olsun yüzümüzü güldürdü. Uzun süredir kurak geçen mevsim sonrası dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sabah saatlerinde kara dönüşmesi sonucu görüldüğü üzere Amasya Çakallar seyir tepesi muhteşem ötesi güzel görüntü oluşturdu" dedi.

"107 köy yolumuz ulaşıma kapandı"

Amasya Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "kar yağışı nedeniyle; merkez 38, Göynücek 5, Gümüşhacıköy 15, Hamamözü 6, Merzifon 19, Suluova 9, Taşova 15 olmak üzere, toplam 107 köy yolumuz ulaşıma kapanmış olup, ekiplerimizin ulaşımı tekrar sağlamak için çalışmaları devam etmektedir" denildi.

"Saha ekiplerimiz "Bismillah" dedi"

Karla mücadelede çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Amasya Valisi Önder Bakan da, "Amasya'mızda kış ve kar münasebetiyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm saha ekiplerimiz "Bismillah" dedi. Kolaylıklar diliyorum" notunu paylaştı.

Kaynak: İHA

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