Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı

Amasya\'da Asayiş Verileri Açıklandı

Vali Önder Bakan, Amasya'daki ocak ayı asayiş verilerini ve yürütülen operasyonları açıkladı.

13.02.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, kentte bu yılın ocak ayındaki asayiş verilerini açıkladı.

Vali Önder Bakan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda terör örgütlerine 10, organize suç örgütlerine ise 2 operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan, asayiş olaylarının aydınlatılması noktasında yüzde 97'yi aşan bir başarıya ulaşıldığını anlattı.

Vali Bakan, "Ayrıca 2024 yılının ocak ayı ile kıyasladığımızda konut dokunulmazlığının ihlali ile oto hırsızlığı suçu sıfıra indirilmiş, evden hırsızlık yüzde 52, dolandırıcılık ise yüzde 35 oranında azaltılmıştır. Şunu da özellikle bilmenizi isterim ki işledikleri çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası alan şahısların Amasya'mızın cadde ve sokaklarında ellerini, kollarını sallayarak dolaşmalarına müsaade etmiyoruz. Bu noktada çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 114 kişi yakalanarak, adli mercilere teslim edilmiştir." dedi.

Güvenlik noktasında önemle üzerinde durdukları konulardan birinin de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi olduğunun altını çizen Bakan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ocak ayında yaptığımız operasyonlarda toplam 110 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 13'ü adli makamlarca tutuklanmıştır. Dijitalleşen dünyada bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşması sonucu, yasa dışı bahis, sanal kumar, dijital dolandırıcılık gibi suçlarda ciddi anlamda bir artış meydana gelmiştir. Sizlerin güvenliğini sadece sokakta değil sanal ortamda da önemsiyoruz. Bu noktada uzman sanal devriye ekiplerimizin çalışmalarıyla geçtiğimiz ay içeriklerinde suç unsuru tespit edilen 232 hesap hakkında inceleme yapılarak, adli işlem başlatılmıştır."

Ocak ayında 96 bin 44 aracın denetlendiğini, 14 bin 272 araca cezai işlem uygulandığını belirten Bakan, trafik uygulamalarıyla ilgili verileri paylaşarak vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Vali Bakan, düzensiz göçle mücadele kapsamında, yapılan operasyonlarla 18 düzensiz göçmenin yakalanarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildiğini, 5 organizatörün de adli makamlarca tutuklandığını sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, trafik, amasya, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
12:48 Türkiye’yi boydan boya bölen yarık Türk profesör de doğruladı Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:08 14 ilimizde eğitime kar arası 14 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
21:03 Trump, Rusya’nın serbest bıraktığı öğretmeni Beyaz Saray’da karşıladı Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı öğretmeni Beyaz Saray'da karşıladı
21:00 Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray’ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
20:53 Sisi’den Trump’a rest Gazze’ye çökme planına karşı tek bir şart koştu Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 15:09:57. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.