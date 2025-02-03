Amasya'da Çocuk Yuvası Açıldı - Son Dakika
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Amasya'da Çocuk Yuvası Açıldı

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Şeyhcui Mahallesi'nde açılışı yapılan Çocuk Yuvası’nın eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Başkan Sevindi, çocukların en iyi şekilde eğitim alması için mücadele ettiklerini ifade etti.

03.02.2025 17:06
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(AMASYA) - Çocuk Yuvası'nın açılışını yapan Amasya Belediye Bakanı Turgay Sevindi, "Belediye olarak fırsat eşitliği yaratmak için mücadele veriyoruz. Her yaş grubundaki çocuğumuzun eğitimlerine, eğitimde fırsat eşitliği şiarıyla destek vermeye çalışıyoruz ve tabii ki ailelere de bu konuda nitelikli, kaliteli eğitim verebilmeleri çocuklarına bu konuda destek olabilmeleri için biz de yoldaşlık yapıyoruz" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin öncülüğünde Şeyhcui Mahallesi'nde hazırlıkları tamamlanan Çocuk Yuvası'nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılış programına, Başkan Sevindi'nin yanı sıra CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, CHP Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Torun, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Gözde Deniz Yazıcı, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba, CHP Taşova İlçe Başkanı Ömer Sayan, CHP Suluova İlçe Başkanı İbrahim Karakütük, CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ayhan Kaynar, CHP Hamamözü İlçe Başkanı Sedat Bağ, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, STK Temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"Dünyaya güzel gözlerle baksınlar istiyoruz"

Açılış programında konuşan Başkan Sevindi, "Bizler, çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alması için çalışıyoruz. Belediye olarak fırsat eşitliği yaratmak için mücadele veriyoruz. Her yaş grubundaki çocuğumuzun eğitimlerine, eğitimde fırsat eşitliği şiarıyla destek vermeye çalışıyoruz ve tabii ki ailelere de bu konuda nitelikli, kaliteli eğitim verebilmeleri çocuklarına bu konuda destek olabilmeleri için biz de yoldaşlık yapıyoruz. Evlatlarımız hep mutlu olsunlar, dünyaya güzel gözlerle baksınlar istiyoruz. Bu anlamda çocuk yuvamızda, Atamızın bizlere gösterdiği yolda ilerleyerek, geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, liderlerini yetiştirmek. Çocuklarımızın burada alacakları eğitimle ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı sunacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Turgay Sevindi, Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Amasya, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Çocuk Yuvası Açıldı - Son Dakika

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