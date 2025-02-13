Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Amasya'da dolandırıcılık yapan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiler.

13.02.2025 23:49
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Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sosyal paylaşım sitesinde yardıma muhtaç kişilerin, özellikle çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşıp, tedavi ve bakım için yardım talep ederek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin toplam 16 bin 398 kişiden 10 milyon 334 bin 993 lira topladığı ve kendi özel harcamalarında kullandıkları tespit edildi.

Haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin Diyarbakır ve Mersin'deki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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