Amasya\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Amasya'da, polis ekiplerince durdurulan tırda 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova Kavşağı'nda düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi ile tır sürücüsü gözaltına alındı.