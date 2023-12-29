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Amasya'da kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma toplantısı düzenlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma alanındaki çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının alınması ve uygulanmasında yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca, çocuk koruma alanındaki çalışmalar ve suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak önlemler de görüşüldü. Kaymakam Büyükkaymakcı, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı gibi suçların önlenmesi için tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Amasya\'da kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma toplantısı düzenlendi
29.12.2023 - 14:41,
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma alanındaki çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının alınması ve uygulanmasında yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı.

Ayrıca, çocuk koruma alanındaki çalışmalar, suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar da görüşüldü.

Kaymakam Büyükkaymakcı, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı gibi suçların önlenmesi için tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
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Gümüşhacıköy, Zehra Özyol, Amasya, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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