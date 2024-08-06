Amasya\'da kavşakta minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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AMASYA'da kavşakta minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Berna Zengin (25) yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün Talat Öncel Caddesi'nde meydana geldi. Talat Öncel Caddesi'nde seyir halinde olan Berna Zengin yönetimindeki 05 ADC 350 plakalı motosiklet, kavşaktan köprü istikametine geçmekte olan İbrahim Akkurt yönetimindeki 34 US 448 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Zengin yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.