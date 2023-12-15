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Amasya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Amasya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Amasya\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
15.12.2023 - 16:35,
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mustafa G. idaresindeki 34 ELJ 355 plaka otomobil, Çorum-Merzifon kara yolu Çaybaşı mevkisinde, Hüseyin A'nın kullandığı 05 S 5234 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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