Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
A.S. yönetimindeki 05 FK 149 plakalı otomobil, Akyazı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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