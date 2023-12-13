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Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Amasya\'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
13.12.2023 - 16:46,
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Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Yunis Soylu idaresindeki 05 HD 192 plakalı otomobil, Akbilek Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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