Amasya'da Taksi Kaputu Açıldı - Son Dakika
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Amasya'da Taksi Kaputu Açıldı

Amasya'da taksinin kaputu aniden açıldı, sürücü kazayı önleyerek güvenli alana ulaştı.

02.05.2025 15:54
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Amasya'da tünelde taksinin kaputu bir anda açıldı: O anlar kamerada

AMASYA - Amasya'da tünelde seyir halinde olan ticari taksinin kaputu bir anda açılarak ön camı kırdı. Önü kapanan sürücünün taksiyi duvara çarpmadan güvenli alana kadar sürmeyi başardığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde hastaneye götürmek üzere müşteri alıp Ferhat Tüneli'ne giriş yapan sürücü Murat Kazan'ın kullandığı Tofaş Fiat Linea model ticari taksinin kaputu bir anda açıldı. Kaputun çarpmasıyla ön cam da kırıldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran evli ve 3 çocuk babası sürücü Kazan, önü kapanan taksiyi duvara çarpmadan güvenli alana kadar sürdü. Taksiden inen sürücünün başına gelen o anlar tünelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. O anlarda tünelde başka bir aracın şans eseri bulunmaması muhtemel bir kazanın önüne geçti.

"Camdan bomba patlar gibi ses geldi"

Yaşadığı şoku anlatan 46 yaşındaki sürücü Murat Kazan, "Kaput bir anda açıldı. Camdan bomba patlar gibi bir ses geldi. Cam tamamen dağılmış olsaydı ciddi zarar görebilirdik. Müşterilerimi sakinleştirip aracı kontrollü şekilde kenara çektim" dedi.

Müşterilerini başka bir taksiyle hastaneye yönlendirdiğini ifade eden Kazan, camı kırılan ve kaputunda hasar oluşan aracı tamire gönderdi.

Taksi şoförünün meslektaşı Eşref Aydemir ise "Murat kardeşim soğukkanlılığıyla olası büyük bir kazayı önledi. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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