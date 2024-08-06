Amasya'da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, taşımadan sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bahçıvan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve taşımadan sorumlu İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katıldı.
Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, taşımalı eğitimin önemine dikkati çekerek, öğrenci güvenliği ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik alınacak tedbirlerin hayati olduğunu vurguladı.
Toplantının sonunda, taşımalı eğitimde karşılaşılan sorunların çözümü ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerekli adımların atılmasına karar verildi.
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