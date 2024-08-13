Amasya'da Tıra Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Muzaffer Can Korkmaz'ın kullandığı 34 KD 4391 plakalı otomobil, dün Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Merzifon Belediyesine ait 05 ADE 322 plakalı tıra arkadan çarpmış, otomobilde bulunan Umut Ege Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü ile Belgin ve Mert Korkmaz yaralanmıştı.
Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz bir otomobilin hızla gelerek kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptığı görülüyor.
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