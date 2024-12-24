Amasya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Amasya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir araçta yangın çıktı, 2 kişi yaralandı.

24.12.2024 13:47
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Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ege Çınar Ç. yönetimindeki 05 ADC 197 plakalı otomobil, Yağmur Köyü Kavşağı'nda Osman B. idaresindeki 05 LH 650 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından 05 ADC 197 plakalı otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada sürücü Ege Çınar Ç. ile araçta bulunan Öykü Sıla K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobillerin çarpışmasının ardından alev alan araçtaki sürücüye vatandaşların yardım etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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