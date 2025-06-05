Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
R.K'nin (70) kullandığı 10 UC 576 plakalı otomobil ile K.K. (59) idaresindeki 05 BF 363 plakalı otomobil Oluz köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan R.K., Z.A., T.A., R.A, K.K., D.B, Ş.K. ve S.K. hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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