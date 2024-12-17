Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suluova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.M.A'nın evine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 214 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 5 gram kokain, 360 gram esrar ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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