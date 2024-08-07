Amasya'da Veteriner Teknikeri Yavru Serçeye Sahip Çıktı - Son Dakika
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Amasya'da Veteriner Teknikeri Yavru Serçeye Sahip Çıktı

Amasya\'da Veteriner Teknikeri Yavru Serçeye Sahip Çıktı

Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Teknikeri Mehmet Akif Erdoğan, kucağına konan yavru serçenin bakımını üstlendi. Serçenin sağlık kontrolünün ardından su vererek beslenmesine yardımcı oldu. Erdoğan, serçeyi bir gün misafir edip doğal yaşamına salacak.

07.08.2024 14:30
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Amasya'da kucağına konan yavru serçeye sahip çıkan veteriner teknikeri, kuşun bakımını üstlendi.

Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Teknikeri Mehmet Akif Erdoğan, barınak bahçesinde otururken kucağına serçe yavrusu kondu.

Serçenin sağlık kontrolünün ardından Erdoğan, kuşa şırıngayla su vererek beslenmesine yardımcı oldu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, barınaktaki hayvanların bakım işlemlerini tamamladıktan sonra bahçede oturduğunu söyledi.

O sırada uçmaya çalışan serçe yavrusunun kucağına konduğunu belirten Erdoğan, "Ben de sıcaklardan bunaldığını fark ettiğim minik dostumuza şırınga ile su içirip, beslenmesine yardımcı oldum. Yavru serçemizi bir gün misafir edip, gücünü topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına salacağım. Bu vesile ile Amasya Belediyemize ait hayvan barınağımız ve hastanemizde bizlere her türlü imkanı sağlayarak can dostlarımıza yardımcı olmamıza vesile olan Belediye Başkanımız Turgay Sevindi'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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