Amasya'da Yaralı Balaban Kuşu Doğaya Salınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Yaralı Balaban Kuşu Doğaya Salınacak

Amasya'da bulunan nesli tükenmekte olan yaralı Balaban Kuşu, Belediye personeli tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacağı belirtildi.

16.08.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AMASYA) - Amasya'da Belediye personeli Salih Karabıyık tarafından bitkin halde bulunan nesli tükenmekte olan yavru Balaban Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Merkeze bağlı Yıldızköy mevkisinde bağ evinin bahçesinde bitkin halde bulduğu yavru Balaban Kuşu'nu Amasya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline teslim eden belediye personeli Salih Karabıyık, veteriner hekimin yaptığı kontrollerde kuşun iki ayağının da kırık olduğunun tespit edildiğini söyledi.

"Biz insanlık görevimizi yerine getirdik"

Karabıyık, "Kuşu Yıldızköy mevkisinde bulunan bağ evimin bahçesinde buldum. Veteriner Hekim Fahri Kalkan'a tedavisini yaptırıp, hemen Doğa Koruma Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek yaralı kuşu sağ salim teslim ettik. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik. Onlar da Allah'ın yarattığı dilsiz dostlarımız, bizim hayat felsefemiz her canlıya yardımcı olmak. Sağlığımız olduğu sürece de iyilik yapmaya ve herkese yardımcı olmaya devam edeceğim" dedi.

Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de ender görülen Balaban Kuşu, Amasya Belediye personeli tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşun, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşamına salınacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Balaban, Amasya, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Yaralı Balaban Kuşu Doğaya Salınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
23:25 Beşiktaş’ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 17:59:58. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Yaralı Balaban Kuşu Doğaya Salınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement