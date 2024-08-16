Amasya'da Yaralı Balaban Kuşu Doğaya Salınacak

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(AMASYA) - Amasya'da Belediye personeli Salih Karabıyık tarafından bitkin halde bulunan nesli tükenmekte olan yavru Balaban Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Merkeze bağlı Yıldızköy mevkisinde bağ evinin bahçesinde bitkin halde bulduğu yavru Balaban Kuşu'nu Amasya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline teslim eden belediye personeli Salih Karabıyık, veteriner hekimin yaptığı kontrollerde kuşun iki ayağının da kırık olduğunun tespit edildiğini söyledi.

"Biz insanlık görevimizi yerine getirdik"

Karabıyık, "Kuşu Yıldızköy mevkisinde bulunan bağ evimin bahçesinde buldum. Veteriner Hekim Fahri Kalkan'a tedavisini yaptırıp, hemen Doğa Koruma Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek yaralı kuşu sağ salim teslim ettik. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik. Onlar da Allah'ın yarattığı dilsiz dostlarımız, bizim hayat felsefemiz her canlıya yardımcı olmak. Sağlığımız olduğu sürece de iyilik yapmaya ve herkese yardımcı olmaya devam edeceğim" dedi.

Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de ender görülen Balaban Kuşu, Amasya Belediye personeli tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşun, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşamına salınacağı belirtildi.