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Amasya'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi - Son Dakika
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Amasya'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi

Amasya'da öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde araçlar kontrollü seyretti. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Sürücüler sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıldı. Şeyhcui Mahallesi'nden kente bakıldığında görülen yoğun sis yoğunluğu dikkat çekti.

Amasya\'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi
01.01.2024 - 15:33,
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Amasya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 50 yer yer metreye kadar düştü.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde araçlar trafikte kontrollü seyretti.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Yetkililer, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Öte yandan Şeyhcui Mahallesi'nden kente bakıldığında görülen sis yoğunluğu dikkati çekti.

Kaynak: AA
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