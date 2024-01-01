15:29 •
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi•
Amasya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 50 yer yer metreye kadar düştü.
Öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde araçlar trafikte kontrollü seyretti.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Öte yandan Şeyhcui Mahallesi'nden kente bakıldığında görülen sis yoğunluğu dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi - Son Dakika