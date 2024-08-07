Amasya'nın Esençay köyü yeniden belde statüsü kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'nın Esençay köyü yeniden belde statüsü kazandı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Esençay köyü, mahkeme sürecinin ardından 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı. Belediye Başkanı Salim Akbaş, belde halkına açılış ve belediye hakkının iadesi sürecini anlattı.

07.08.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Esençay köyü, mahkeme sürecinin ardından 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı.

Esençay'ın belde statüsü 2014 yılında ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü.

On yıllık dava sürecinin ardından Ankara 13. İdare Mahkemesi kararı ile Esençay köyü tekrar belde statüsü kazandı.

Amasya Valiliği personeli olan ve kayyum olarak atanan Belediye Başkanı Salim Akbaş, başkanlık makamında belde halkına, açılış ve belediye hakkının iadesi ve işletilecek süreci anlattı.

Akbaş, "Esençay köyümüzün belediyeye dönüşmesi nedeniyle Sayın Valimiz tarafından görevlendirildim. Süreçle ilgili görevlendirme süreci ile yapılacaklarla ilgili Esençaylı hemşehlerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bu toplantı inşallah hayırlı uğurlu olur. Bu süreç sonrasında gereken hizmetler ilerleyen zamanlarda yapılacaktır, inşallah seçim sürecine kadar bu şekilde bir işi devam ettireceğiz." dedi.

Muhtarın da görevini sürdüreceğini aktaran Akbaş, hem muhtarlık hem de belediye başkanlığı tabelasının olacağını bildirdi.

Akbaş, şunları kaydetti:

"Şu an muhtarlığımız devam ediyor, muhtarlığımız da başımızın tacı, muhtar da elbette ki yanımızda yanı başımızda ona da en güzel şekilde bir yer vereceğiz belediye binamızda. Kasabamız tekrar ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. Cenabıallah hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin, bu çıktığımız yolda Allah utandırmasın hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akbaş, belediye başkanlığı seçiminin 2025 yılının Haziran ayında yapılacağını ve kendisinin aday olmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Esençay, Taşova, amasya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'nın Esençay köyü yeniden belde statüsü kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:50:52. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'nın Esençay köyü yeniden belde statüsü kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement