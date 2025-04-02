Amasya'nın Son Kasetçisi Ahmet Özer Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'nın Son Kasetçisi Ahmet Özer Hayatını Kaybetti

50 yılı aşkın süredir kasetçilik yapan Amasya'nın son kasetçisi Ahmet Özer, 70 yaşında Pankreas kanserine yenik düştü. Geride Türkiye'deki ünlü sanatçıların kaset ve plaklarının bulunduğu zengin bir koleksiyon bıraktı. Cenazesi Suluova ilçe mezarlığına defnedildi.

02.04.2025 17:06  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın son kasetçisi hayatını kaybetti, geride ünlü sanatçıların kaset ve plakları kaldı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde 50 yılı aşkın süredir kasetçilik yapan Ahmet Özer 70 yaşında hayatını kaybetti. Amasya'nın son kasetçisi olan Özer, Türkiye'de 1970'li ve 1980'li yıllara damga vurup kasetleri binlerce satan sanatçıların tarih olan kasetleri ile özel albümlerin gözü gibi bakıyordu.

2 yıl önceki röportajında yüzlerce sanatçıya ait kaset ile plağın raflarda yerini aldığı iş yerindeki özel albümlerin sanatçılarda bile bulunamayacağını anlatan evli ve 2 çocuk babası Özer, "Bu albüm İbrahim Tatlıses'te de yoktur. Bedia Akartürk'te de yoktur. Ali Seven de de yoktur. Sadece bende var. Ama bunları satmıyorum. Milyonlar da verseler, vermem. Bende sonra ne olur bilmiyorum. Biz uzatmaları oynuyoruz" diye konuşmuştu.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte müzik piyasasında 2011 yılından sonra kasetlerin yerini CD, flaş bellek ve son dönemde dijital platformlara bıraktığına işaret eden Özer, "Kaset çıkmadan önce reklamını yapardık. İnsanlar o kaseti almak için kaset kalmaz diye günler öncesinden gelir parasını verirlerdi. Bugünlere geldik. Ama sektör öldü. Kaset sektörü 2011 yılında bitti. Daha sonra CD'ye geçtik. O da bitmek üzere. Başka mesleğim olmadığı için bu işi yürütmeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Pankreas kanserine yenik düşen Özer'in cenaze törenine katılan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Ahmet Abi Amasya'nın son kasetçisiydi. Ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Özer, Suluova ilçe mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ahmet Özer, Teknoloji, Suluova, Türkiye, Güncel, Amasya, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'nın Son Kasetçisi Ahmet Özer Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı

16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
15:26 Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
15:20 Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:31 Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
08:22 IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
08:07 TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
08:06 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:42 Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
07:41 Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
07:40 Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 17:29:52. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'nın Son Kasetçisi Ahmet Özer Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement