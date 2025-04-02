Amasya'nın Son Kasetçisi Ahmet Özer Hayatını Kaybetti

Amasya'nın son kasetçisi hayatını kaybetti, geride ünlü sanatçıların kaset ve plakları kaldı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde 50 yılı aşkın süredir kasetçilik yapan Ahmet Özer 70 yaşında hayatını kaybetti. Amasya'nın son kasetçisi olan Özer, Türkiye'de 1970'li ve 1980'li yıllara damga vurup kasetleri binlerce satan sanatçıların tarih olan kasetleri ile özel albümlerin gözü gibi bakıyordu.

2 yıl önceki röportajında yüzlerce sanatçıya ait kaset ile plağın raflarda yerini aldığı iş yerindeki özel albümlerin sanatçılarda bile bulunamayacağını anlatan evli ve 2 çocuk babası Özer, "Bu albüm İbrahim Tatlıses'te de yoktur. Bedia Akartürk'te de yoktur. Ali Seven de de yoktur. Sadece bende var. Ama bunları satmıyorum. Milyonlar da verseler, vermem. Bende sonra ne olur bilmiyorum. Biz uzatmaları oynuyoruz" diye konuşmuştu.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte müzik piyasasında 2011 yılından sonra kasetlerin yerini CD, flaş bellek ve son dönemde dijital platformlara bıraktığına işaret eden Özer, "Kaset çıkmadan önce reklamını yapardık. İnsanlar o kaseti almak için kaset kalmaz diye günler öncesinden gelir parasını verirlerdi. Bugünlere geldik. Ama sektör öldü. Kaset sektörü 2011 yılında bitti. Daha sonra CD'ye geçtik. O da bitmek üzere. Başka mesleğim olmadığı için bu işi yürütmeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Pankreas kanserine yenik düşen Özer'in cenaze törenine katılan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Ahmet Abi Amasya'nın son kasetçisiydi. Ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Özer, Suluova ilçe mezarlığına defnedildi.