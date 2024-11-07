Amazon Ormansızlaşmasında Düşüş - Son Dakika
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Amazon Ormansızlaşmasında Düşüş

Brezilya'da Amazon ormansızlaşması bir önceki yıla göre %31 azaldı, Lula'nın koruma çabaları sürüyor.

07.11.2024 08:16
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Brezilya Amazonlarındaki ormansızlaşmanın bir önceki yıla göre yüzde 31 azaldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Brezilyalı yetkililer, ülkedeki Amazon orman kaybının bir önceki yıla göre yüzde 31 azaldığını ve bunun son dokuz yılın en düşük seviyesi olduğunu kaydetti.

Bağımsız çevrecilerin açıklamalarına göre ise Amazon yağmur ormanları son 12 ay içinde 6 bin 288 kilometrekare alan kaybetti; bu, ABD'nin Delaware eyaleti büyüklüğüne denk geliyor.

Çevreciler, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan Amazon yağmur ormanlarının korunması için daha fazla çaba harcamasını talep ederken, ülkenin Cerrado bölgesindeki biyolojik çeşitlilik kaybının endişe verici seviyelere ulaştığını ifade etti.

Amazon'daki ormansızlaşmayı azaltma konusunda Brezilya lideri Lula da Silva'nın çabalarına dikkat çeken çevreciler, buna rağmen bölgenin petrol aramaları ve demir yolu inşaatları nedeniyle ciddi zarar gördüğünü belirtti.

Hükümet yetkilileri ise ormansızlaşmanın nedenlerinden birinin de yangınlar olduğunu hatırlatarak, Amazon'daki yangınların uydu izlemeleri sayesinde daha yakından takip edileceğini duyurdu.???????

2030'da sıfır ormansızlaştırma hedefi

Devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından "Amazon yağmur ormanlarını koruma sözü" veren Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hükümetin 2030 yılı hedefinin sıfır ormansızlaştırma olduğunu belirtmişti.

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar, bir önceki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde her yıl rekorlar kırarak ciddi miktarda ormansızlaşmaya maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amazon Ormansızlaşmasında Düşüş - Son Dakika

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