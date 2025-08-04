Ambulans ile Otomobil Çarpıştı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada her iki araçta da hasar oluştu.

Çevlik çevre yolunda içinde hasta taşıyan ambulans ile Dilara Kara yönetimindeki 31 ASR 287 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Ambulanstaki hasta ise olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.