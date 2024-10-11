Ambulans Sürücüsüne Saldırı Kamerada - Son Dakika
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Ambulans Sürücüsüne Saldırı Kamerada

Ambulans Sürücüsüne Saldırı Kamerada

Bursa'da bir ambulans sürücüsüne yol verme meselesi yüzünden baba ve oğlu saldırdı.

11.10.2024 21:30
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SALDIRI, AMBULANS KAMERASINA YANSIDI

Bursa'da, kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kesen tekstilci S.Y. ile oğlu M.Y.'nin, yol verme meselesinden paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu'yu darbettiği anlar, ambulansın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde emniyet şeridinde duran ambulansın önüne, kullandığı otomobilini çeken S.Y.'nin, M.Y. ve diğer oğlu S.Y. (23) ile birlikte indiği, baba ile büyük oğlu S.Y.'nin cep telefonu kamerasını açarak ambulansa ilerledikleri görüldü. Ambulansın arkasında hasta olup, olmadığını kontrol eden baba ve oğulları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alırken, ambulansın sürücü tarafına geçen baba S.Y.'nin, sürücü Karasulu'nun boğazını sıktığı iddia edildi.

ARDI ARDINA YUMRUK ATTI

Yine görüntülerde, yaşananlara tepki gösteren kadın sağlık görevlisinin üstüne yürüyen M.Y.'nin, kendisini engellemek isteyen Muhammed Ali Karasulu'ya ardı ardına yumruk attığı anlar da görüntüye yansıdı. Görüntüde, bir süre daha sağlık görevlileriyle tartışan baba ile oğullarının, otomobillerine binerek uzaklaştığı anlar da yer aldı.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan S.Y. ile oğullarının otomobilin içindeyken cep telefonlarıyla, emniyet şeridinde seyir halinde olan ambulansı çektikleri görüntüler de ortaya çıktı. S.Y. kullandığı otomobille, ambulansın önünü kesip, aracından inerken, yanına gittiği sürücü Karasulu'nun, "Hasta var, önüme kırıyorsun" dediği, S.Y.'nin de ambulans şoförüne, "İl Sağlık Müdürü'ne atıyorum şimdi" diyerek küfrettiği görüldü.

SEYİR HALİNDEYKEN TARTIŞTILAR

Ambulansın kabin kamerasına yansıyan görüntüde ise sürücünün seyir halindeyken, otomobille yanından ilerleyen şüphelilerle bir süre tartıştığı, ardından otomobilleriyle ambulansın önünü kesen şüphelilerin, Karasulu'yu, sürücü tarafındaki kapıya doğru ittirdiği görüldü.  Karasulu'nun olayın ardından yanındaki kadın sağlık görevlisi ile birlikte, yaralı haldeyken, hastaneye yetişmek için yoluna devam ettiği de görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Saldırının ardından gözaltına alınan baba S.Y. ile oğlu M.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, M.Y.'nin savcılık sorgusunda, "Çakar lambaları yanan ambulansın geldiğini görmemiz üzerine, babam 3-4 tane araç geçtikten sonra, ambulansın hızını kesmemek için yol verdi. Akabinde en sağ şeritten yola çıktığımız için, ambulansın arkasından yolumuza devam ediyorduk. Bu esnada ambulans birden ani fren yaptı. Biz de bir sol şerite geçtiğimiz esnada Muhammed Ali Karasulu isimli şahıs, şoför koltuğundan camını açarak, bizim aracımıza bakarak küfredip, 'Arkamdan ne takip ediyorsun, sen adam mısın. Arabayı çek sağa, dur kolluk çağıracağım' dedi ve el kol hareketleri yaptı. Biz de bunun üzerine aracımızı ileride sağa çektik, ambulans şoförü de aracını durdurdu, ardından biz de aracımızdan indik. Babam telefonu ile video çekerek, 'Seni Sağlık Müdürlüğüne göndereceğim' dedi. Şoför aracından inerek bize doğru küfrederek geldi. Ambulans şoförü babamın üzerine doğru yürürken, ben araya girdiğim sırada, benim daha öncesinde çatlak olan ayağıma bastı, canım çok acıdı. Ben de can havli ile kendimi korumak amaçlı ambulans şoförünü ittim, yumrukladım" dedi.

'OĞLUMA ZARAR VERMEMESİ İÇİN İTTİM, BOĞAZINI SIKMADIM'

Arbede sırasında el baş parmağının kırıldığını ileri süren M.Y. ambulans sürücüsünden şikayetçi olduğunu söylerken, baba S.Y. de ifadesinde, ambulans sürücüsünün küfür ve hakaret etmesi nedeniyle olayın yaşandığını iddia edip, şöyle konuştu:

"Ambulans şoförü, oğlum M.'yi, ambulansın önüne, 'Gel buraya gel, bak burada kamera var, kameraya gülümse' diyerek çağırdı. Bu esnada ambulans şoförü oğlumun daha evvelden çatlak olan ayağına bastı. Oğlum da can havli ile kendini korumak amaçlı refleksle ambulans şoförünü itti. Akabinde ben hemşireden arabada hasta olduğunu duyunca, 'Herkes aracına binsin, araçta hasta varmış' dedim. Bu olayda sadece kendimize yönelik küfür ve hakaretler sebebiyle tartışma oldu. Ben sadece oğluma daha fazla zarar vermemesi için ve şahsı da sakinleştirmek için, 'Kardeşim ne yapıyorsun' diyerek yakasından tutarak ittim. Kesinlikle boğazını sıkmadım."

Esra TÜRKER- Mehmet İNAN/ BURSA,

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bursa, Olay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulans Sürücüsüne Saldırı Kamerada - Son Dakika

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