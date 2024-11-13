Ambulansın Geçişini Engelleyen Sürücüler Kaydedildi

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İstanbul'da, ambulansın sürücüsü emniyet şeridini kullanarak aracın geçişini engelleyen diğer sürücüleri cep telefonuyla kaydetti.

Arnavutköy- Sultangazi yolunda ilerleyen bazı araç sürücüleri emniyet şeridini kullanarak ambulansın geçişini engelledi.

Sürücülerin emniyet şeridinde ilerledikleri anlar, bir ambulansın şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, emniyet şeridinde ilerleyen ambulansın önünde taksinin gitmesi, başka bir aracın da ambulansın geçmesi için şeritten çıkmak isterken trafik nedeniyle ilerleyememesi, bazı sürücülerin de ambulansın arkasından seyretmeleri yer alıyor.