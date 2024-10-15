Milli Savunma Bakanlığı (MSB), amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimleri sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları 'Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği' eğitimleri gerçekleştirdi." ifadesi yer aldı.
Söz konusu eğitimler, Amfibi Kolordu Komutanlığı bağlısı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, 26 Eylül-2 Ekim arasında Aksaz, Foça, İskenderun ve Cengiz Topel bölgelerinde icra edildi.
Son Dakika › Güncel › Amfibi Piyadeler Helikopter ve Tank Eğitimi Aldı - Son Dakika
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