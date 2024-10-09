Ampute Takımından Kuraklık Mesajı

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Haber: Düzgün Barış Deniz - Kamera: Berkin Gülsoy

(KIRŞEHİR) - Balkan Şampiyonası öncesi Kırşehir'de kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı, farkındalık yaratmak için kuruyan Seyfe Gölü'nde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, kuraklığa dikkat çekmek Seyfe Gölü'nde bir araya geldi. Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası öncesi Kırşehir'de kampa giren Milli Takım, bugünkü antrenmanını gölün kuruyan bölümünde yaptı.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, "Doğaya savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak, kaybedeceğiz. Bize emanet edilen bu güzel ülkeyi, bu güzelim doğayı... İnsanın elinin değidiği yerde kuraklık oluyor. Ben burayı felaket olarak görüyorum. 245 kuş türünün yaşadığı bu güzelim göl, yok olmuş durumda. Umarım devlet yetkililerimizle birlikte bu gölü ayağa kaldırırız. Bize emanet edilen bu doğayı, bu gidişle bizden sonraki nesillere bırakamayacağız. İnşallah en kısa zamanda gölümüz eski halini alır. Önceki fotoğraflara baktığımızda buranın çok harika bir yer olduğunu, kuşların cıvıl cıvıl olduğunu görüyoruz. İnşallah fotoğraflarda, kartpostallarda gördüğümüz gölü tekrar eski haliyle görmek istiyoruz" diye konuştu.