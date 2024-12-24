Ana Sınıfı Öğrencilerine Doğa Eğitimi

Hatay'ın Belen ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin doğa ve çevreyi tanımaları için uygulamalı eğitim düzenleniyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimince yürütülen "Doğanın Rengi Çocuk" projesi kapsamında Belen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana sınıfı öğrencileri, doğal ortamda uygulamalı eğitim görüyor.
İlçe koordinatörlüğünü öğretmen İrem Dal'ın üstlendiği proje kapsamında çocuklara doğa, canlılar ve bitkiler hakkında bilgiler veriliyor.
Dal, uygulamalı eğitimlerde çocukların doğaya duyarlı büyümelerinin hedeflendiğini belirterek, "Çocukların doğayı tanımalarını ve doğaya yönelik farkındalık oluşturmalarını istiyoruz." dedi.
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