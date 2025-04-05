Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayarak küresel ölçekte güçlü bir medya kuruluşuna dönüşen Anadolu Ajansı, geniş haber ağı ve çalışanlarının özverili gayretleriyle her geçen gün daha da güçlenerek Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelenin dünyaya duyurulması için kurulduğunu anımsatarak, o günden bu yana tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla görevini başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

AA'nın Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en kritik dönemlerinde halkın bilgiye ulaşmasını sağladığını vurgulayan Şahin, günümüzde de gazetecilik etik değerlerine bağlı kalarak ulusal ve uluslararası alanda önemli bir haber kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayarak küresel ölçekte güçlü bir medya kuruluşuna dönüşen Anadolu Ajansı, geniş haber ağı ve çalışanlarının özverili gayretleriyle her geçen gün daha da güçlenerek Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıldönümünü kutluyor, ülkemizin basın tarihine kattığı değerler için teşekkürlerimi sunuyorum."