Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı Kutlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA'nın 105. yılını kutlayarak önemini vurguladı.

06.04.2025 09:16
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Er, mesajında, 6 Nisan 1920'de milletin bağımsızlık destanını dünyaya duyurmak ve halkı doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan Anadolu Ajansının, aynı zamanda milletin hafızası, vicdanı ve sesi olduğunu ifade etti.

AA'nın geçmişten bugüne savaşın, depremin, felaketin, acının ve umudun haberini halka ulaştırdığını vurgulayan Er, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, ilkeli, tarafsız ve hızlı haberciliğiyle, kamuoyunun güvenini kazanmış ender kurumlardan biridir. Özellikle 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında Malatya'mızın feryadını, umudunu ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı çalışanlarının gösterdiği fedakarlık asla unutulmayacaktır. Bugün 105 yaşına giren bu ulu çınarın gölgesinde nice genç gazeteci yetişiyor, nice hakikat tarihe not düşülüyor. AA'nın bu kutlu yürüyüşünün, milletimizin sesi olarak kararlılıkla süreceğine tüm kalbimle inanıyorum.

Bu vesileyle, görevini onurla sürdüren tüm AA çalışanlarını tebrik ediyor, sağlık, başarı ve huzur dolu nice yıllar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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