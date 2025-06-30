Milli Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan "Uluslararası Anadolu Kartalı-2025" eğitimine ilişkin görüntü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?