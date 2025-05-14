Anadolu Mektebi Bursa Programı Tamamlandı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi işbirliğiyle düzenlenen Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı tamamlandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları çerçevesinde 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte 5 farklı ilden gelen öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla paneller, söyleşiler ve kültürel faaliyetler düzenlendi.

Kent genelinde farklı okullarda toplam 5 panelin gerçekleştirildiği program Bursa Kız Lisesi'nde düzenlenen Sabahattin Ali Paneli ile sona erdi.

Programa Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu katıldı.