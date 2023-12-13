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Anadolu Otoyolu'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı

Düzce geçişinde oluşan sis, Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Sis, Gölyaka, Elmacık, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkisinde etkili oldu. Sürücüler, hızlarını düşürerek dikkatli ilerledi. Trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu\'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı
13.12.2023 - 10:11,  Güncelleme: 10:12
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde oluşan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Bölgede gece sağanakla birlikte etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Otoyolun Gölyaka, Elmacık, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkisinde görüş mesafesi düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, hızlarını düşürerek yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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