Barış Manço ve Cem Karaca, Bakırköy'de Anıldı

09.02.2026 13:39  Güncelleme: 14:50
Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anadolu Rock Ozanları Barış'tan Cem'e' anma konserinde, Ali Altay ve Orkestrası unutulmaz eserleri seslendirdi. Konserde, Anadolu Rock müziğinin kültürel mirasına dikkat çekildi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Anadolu Rock Ozanları Barış'tan Cem'e" isimli anma konseri, Ali Altay ve Orkestrası'nın sahne performansıyla müzikseverlerle buluştu. Konsere Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı.

Anadolu Rock müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço ve Cem Karaca, Bakırköy'de düzenlenen özel bir konserle anıldı. Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Anadolu Rock Ozanları Barış'tan Cem'e" anma konseri, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Ali Altay ve Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, Manço ve Karaca'nın hafızalara kazınan eserleri seslendirildi. İlgiyle karşılanan anma konserine Ovalıoğlu da katılarak sanatçılarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Rock müziğinin kültürel mirasına dikkati çeken konser, dinleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.

Kaynak: ANKA

