Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sakarya\'da selzedeleri ziyaret etti

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sakarya'da selzedeleri ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya'da selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Partinin sosyal medya açıklamasına göre Ağıralioğlu, selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.
Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya'da selden etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik… Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya'da selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldi, yaşanan felaketin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti" bilgileri verildi.
Kaynak: ANKA
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