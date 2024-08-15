Anamur'da 19 Kilo Jel Dinamit Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Anamur'da 19 Kilo Jel Dinamit Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Anamur\'da 19 Kilo Jel Dinamit Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit, ateşleme fitilleri, bakır kablo, esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.

15.08.2024 18:17
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Mersin'in Anamur ilçesinde 19 kilo 500 gram jel dinamit ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen S.S. ve M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların ikametgahına düzenlenen operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit, ateşleme fitilleri, 500 metre bakır kablo, 21 gram esrar ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S. ve M.S, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anamur'da 19 Kilo Jel Dinamit Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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