Anamur\'da 66 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde 66 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Anamur ilçesindeki bir iş yerine baskın yaptı.

Adresteki aramalarda 6 bin 600'ü tütün doldurulmuş 66 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Ekipler, iş yeri sahibi M.F.Ş'yi gözaltına aldı.