Anamur'da Havai Fişek Kullanımı Yasaklandı - Son Dakika
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Anamur'da Havai Fişek Kullanımı Yasaklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde düğün, nişan ve özel günlerde havai fişek kullanımı yasaklandı. Anamur Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında alınan kararla, havai fişeklerin gürültü ve çevre kirliliği yaratması nedeniyle kullanımı yasaklandı. Belediye Başkanı Durmuş Deniz, düğün salonları ve organizasyon şirketlerine bu kararın tebliğ edileceğini ve gürültü kirliliğini en aza indirmek için düzenlemeler yapılacağını belirtti.

03.07.2024 08:59
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Mersin'in Anamur ilçesinde düğün, nişan ve özel günlerde havai fişek kullanımı yasaklandı.

Anamur Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Durmuş Deniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda görüşülen düğün, nişan ve özel günlerde havai fişek kullanımının yasaklanması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gürültü ve çevre kirliliğine neden olan havai fişeklerin birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini belirten Deniz, "Düğün salonlarına, organizasyon şirketlerine bu kararı tebliğ edeceğiz. Özellikle sahil bölgemizde eğlence mekanlarına yakın alanlarda yaşayan vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde düzenlemeler yaparak gürültü kirliliğini en aza indirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anamur'da Havai Fişek Kullanımı Yasaklandı - Son Dakika

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