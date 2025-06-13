Anamur\'da TSK Vakfı Tanıtım Kurulu Açıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığı düzenlenen törenle hizmete girdi.

İlçedeki tanıtım ve gönüllü bağış faaliyetlerini daha etkin yürütmek amacıyla vakfa, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir oda tahsis edildi.

Açılış töreninin ardından vakfın ülke genelinde yürüttüğü ve esnafın işletmesinin bir günlük gelirini vakfa bağışladığı "Senede Bir Gün" kampanyasına ilçede faaliyet gösteren bir şarküteri esnafı destek verdi.

Törene Kaymakam Bilal Bozdemir de katıldı.