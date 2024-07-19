Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 113 gram esrar, 453 kök Hint keneviri, 93 kenevir tohumu, tabanca ve 103 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?