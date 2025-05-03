Anamur\'dan 11 Hacı Adayı Uğurlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 11 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 11 hacı adayı için Anamur Otogar Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildiği ve dualar edildi.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ın konuşmasının ardından 11 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.