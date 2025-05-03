Mersin'in Anamur ilçesinde, 11 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 11 hacı adayı için Anamur Otogar Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildiği ve dualar edildi.
Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ın konuşmasının ardından 11 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'dan 11 Hacı Adayı Uğurlandı - Son Dakika
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