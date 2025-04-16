Anayasa Mahkemesi'nin Kararına Tepki - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi'nin Kararına Tepki

CHP'li Kış, KHK'ya dair düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

16.04.2025 20:36
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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) hükümlere ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Açıkça ifade etmek isterim ki bu teklif Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak değil, onları etkisizleştirmek için hazırlanmıştır. Bu teklif, yürütmenin geçmişte yaptığı Anayasa'ya aykırı işlemleri yasama eliyle meşrulaştırma çabasından başka bir şey değildir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Kanun teklifi, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki hükümlere ilişkin düzenlemeler öngörüyor.

Teklife ilişkin söz alan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, şunları söyledi:

"Bugün önümüze konulan bu torba kanun teklifi aslında bir mevzuat enkazının üstünü örtme girişimidir. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş onlarca düzenleme hiçbir anlamda değişiklik yapılmadan yalnızca kanun etiketi yapıştırılarak yeniden Meclise sunulmaktadır. Bu metinde ne bir reform öneriliyor ne de vatandaş lehine bir iyileştirme geliştiriliyor ne de hukuka duyulan saygının gereği yerine getiriliyor. Bu teklifte değişiklik yok, düzenleme yok, kamu yararı hiç yok. Peki ne var; Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği her düzenleme noktasına, virgülüne dokunulmadan torbaya konulmuş durumda. Vatandaşa bir hak yok ama yürütmeye kurtarma operasyonu var diyebiliriz. Hukuka bir katkı yok ama iktidarın siyasi hesabına da bir kılıf var. Bizim görevimiz burada halkın hakkını korumak.

"Meclisin kamu yararını esas alarak yasa üretmesi gerekmektedir"

Bu torba kanuna baktığımızda, düzenlemek istediğiniz konularda Anayasa Mahkemesi yıllar önce net bir ifadede bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi yıllar önce şunu demişti; 'Mülkiyet hakkını, kamu hizmetine girme hakkını, özel hayatın gizliliğini ilgilendirir, dolayısıyla kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemez.' Ama siz ne yaptınız? Aynı maddeleri bu kez kanun kılığında hiçbir içerik denetimine tabi tutmadan tekrar bizlerin önüne getirdiniz. Neden? Çünkü iktidar 'Mahkeme iptal etse bile biz bir süre daha yürütürüz' anlayışıyla hareket ediyor. Oysa şunu unutmayalım; Anayasa'ya rağmen devlet yönetilmez, hukuka direnen düzen ayakta kalmaz. Bu teklif sadece içeriği ile değil, izlenen yöntemle de sorunlu bir teklif. Teklifteki maddelerin önemli bir kısmı Adalet Komisyonunun, Anayasa Komisyonunun, Sağlık ve Eğitim Komisyonlarının görev alanındadır ancak oralara hiç sevk edilmemiş, tali komisyon raporları yok, görüş yok, değerlendirme yok. Bu, Meclisin sağlıklı ve ihtisaslaşmış yasa yapma sürecine de açıkça zarar vermektedir, milletvekillerini neyi neden onayladığını bile bilmeyen formalite figüranlara çevirmek demektir. Arkadaşlar, Meclis yasayı torbadan çıkaramaz, Meclisin kamu yararını esas alarak yasa üretmesi gerekmektedir.

"Hukuki karmaşayı ne kadar büyüttüğünü de görmek zorundayız"

Bu teklifin içinde geçtiğimiz hukuki karmaşayı ne kadar büyüttüğünü de görmek zorundayız. Bugün tartıştığımız pek çok hüküm daha önce iptal edilmiş, bazısı yeniden yazılmış, sonra tekrar iptal edilmiş tam bir yapboz tahtasına dönmüş. Ortada artık bir mevzuat değil, bir hukuk labirenti oluşmuş durumda. Vatandaş bilmiyor, bürokrat anlamıyor, hukukçu çözmekte zorlanıyor. Devletin enerjisi bu kördüğümü çözmek için değil, anlamaya çalışmak için bile yetemez noktaya gelmiştir. Açıkça ifade etmek isterim ki bu teklif Anayasa Mahkemesinin kararlarını uygulamak değil, onları etkisizleştirmek için hazırlanmıştır. Bu teklif, yürütmenin geçmişte yaptığı Anayasaya aykırı işlemleri yasama eliyle meşrulaştırma çabasından başka bir şey değildir."

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Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi'nin Kararına Tepki - Son Dakika

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