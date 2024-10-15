Anayasa'nın İlk Dört Maddesine Tepki

Güncel

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, "Anayasa'nın ilk dört maddesi bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim vazgeçilmezimizdir. Bu ülkenin kurucu ayarlarıyla oynamayın" dedi.

Eğitim-İş'in Adana Adalet Sarayı önünde düzenlediği basın açıklamasına Birleşik Kamu-İş de katıldı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ülkemizin bütün illerinden Eğitim-İş sendikamızın aynı anda yapmış olduğu basın açıklaması konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'e ve bağlı 10 sendikamızı da bağlayan etkileyen ve onların da sözü olan bir açıklamadır. Özellikle şunu belirtmek istiyoruz ki Eğitim-İş sendikamızın, diğer 10 sendikamızın ve konfederasyonumuzun tüzüğünde bizim için önemli bağlayıcı bir madde var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzeni, demokratikleşme ve çağdaşlaşma hedefini geliştirerek korumaktır.

"Ülkeyi, 22 yıldır tek başına yönetiyorsunuz"

Bu ülkenin kurucu ayarlarıyla oynamayın. Ülkeyi, 22 yıldır tek başına yönetiyorsunuz ülkenin bütün kurumlarına, devletin bütün kurumlarına, istediğiniz kadroları atıyorsunuz. Kendinizden olmayanları da adeta tasfiye ediyorsunuz. Bu kadar yetkinin, bu kadar gücün bu kadar devlet olanaklarının kullanıldığı bir dönemde insanların açlık sefalet ve yoksulluk içerisinde yaşadığı, kadın cinayetlerinin, günümüzde olağan hale geldiği, yoksulluğun ve sefaletin altında inleyen toplum kesimlerinin ve emekçilerinin demokratik tepkilerine bile tahammül edemediğiniz dönemde durup dururken bu ülkenin vazgeçilmezi olan, bu ülkenin emek örgütleri ve bütün çağdaş, laik, demokratik yaşam biçiminden yana olan değerleriyle oynamayın.

Eğer bugün hala bütün farklılıklarımıza kimliklerimize renklerimize etnik inançlarımızdaki farlılıklarımıza rağmen bir arada yaşayabiliyorsak bütün müdahalelere rağmen iç barış içerisinde kardeşçe yaşayabiliyorsak bu sizin bugün değiştirmek istediğiniz Anayasa'nın ilk üç ve dördüncü maddesinin sayesindedir.

Bütün sendikalarımızla birlikte devletin resmi rakamına göre 176 bin üyesi olan ama kamu emekçilerinin gönlünde birinci konfederasyon olan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak diyoruz ki; Anayasa'nın ilk dört maddesi bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim vazgeçilmezimizdir. Bu maddeye dönük bir müdahaleye karşı olabilecek en üst düzeyde demokratik tepkimizi, tavrımızı ve bu konuda mücadelemizi vereceğimizi buradan bir kere daha hatırlatıyoruz ve diyoruz ki: Daha fazla bu ülkenin bu toplumun dokusuyla değerleriyle oynamayın bu yurttaşlar size bu ülkeyi yönetme yetkisini ve hakkını vermiştir ama tartışmaya dahi açılmayacak bu Anayasa'nın maddelerini değiştirme hakkını ve yetkisini vermemiştir."