Anıtkabir\'de 23 Nisan Coşkusu

ANKARA'da binlerce kişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Açılışla beraber binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile Ata'nın huzuruna çıktı. Vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyen ziyaretçiler, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir, 23 Nisan nedeniyle saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.