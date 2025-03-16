Anıtlı Barajı Yapım Sözleşmesi İmzalandı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurarak, "Günümüz fiyatlarıyla 1 milyar 373 milyon TL'ye mal olacak barajın Nisan 2028 tarihinde tamamlanarak bölge halkımızın hizmetine sunulmasını planlıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan aıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek ve toplam bin 100 hektar alana sahip tarım arazilerine su sağlayacak Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Günümüz fiyatlarıyla 1 milyar 373 milyon TL'ye mal olacak barajın Nisan 2028 tarihinde tamamlanarak bölge halkımızın hizmetine sunulmasını planlıyoruz. Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek Anıtlı Barajı ile Anıtlı, Uçarı ve Yakacık Mahallelerindeki toplam bin 100 hektar alana sahip tarım arazilerine su sağlanacak. Tesisin tamamlanmasıyla yörede halihazırda yetiştirilen ve yüksek ekonomik değere sahip muz, avokado ve çilek gibi ürünlerin ekilme oranları ve verimleri projeli koşullarda artacak, böylelikle üreticilerimiz daha yüksek gelir elde edecek. Bu minvalde tesisin, elde edilecek üretim ve gelir artışı ile bölgeye yılda 280 milyon liralık ekonomik katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bölge halkımıza, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun, inşallah bereket ve bolluk getirsin."