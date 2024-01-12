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Ankara 1. Bölge Finali'nde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ankara 1. Bölge Finali'nde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Gerçekleştirildi

Çubuk ilçesinde düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın Ankara 1. Bölge Finali, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmada birinci olan Yusuf Emin Gündoğmuş, ikinci olan Talha Alabaş ve üçüncü olan Abdusselam Alkhalaf ödüllerini aldı. Programa, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Demirbaş, herkesin bu yarışmanın kazananı olduğunu belirterek gençlerin milli ve manevi duygularla yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Kılıç ise yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Ankara 1. Bölge Finali\'nde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Gerçekleştirildi
12.01.2024 - 18:17,
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Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın Ankara 1. Bölge Finali Çubuk ilçesinde gerçekleştirildi.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen yarışmada, Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Emin Gündoğmuş birinci, Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmama Hatip Lisesinden Talha Alabaş ikinci, Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Abdusselam Alkhalaf üçüncü oldu.

Programa, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Ankara İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Selman Ekici, Muzaffer Gül, Ahmet Bayır, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmanın kazananın olmadığını belirten Demirbaş, "Herkes bu yarışmanın kazananı olarak değerlidir, başarılıdır. Gençlerimizin böyle milli manevi duygular içinde yetişmesi, genç yaşta topluma öncü ve eğiteni olacak. Toplumu temsil edecek gençlerin yetişmesi bizler için önemlidir. Emeğe geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah yollarınızı açık etsin." dedi.

Alican Kılıç ise, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA
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