Ankara Adliyesi'nde yeni iş bölümü belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Adliyesi'nde yeni iş bölümü belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi. Yapılan görevlendirmelerle birlikte başsavcıvekilleri ve savcılar arasında görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

04.07.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ile savcılar arasında yeni görevlendirme yapıldı.

Buna göre, Vergi Suçları Soruşturma Bürosu, İcra ve İflas Daireleri Soruşturma Bürosu ve İdari Yaptırım Bürosu'ndan Başsavcıvekili Halil Maçkaya sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Personel ve İdari İşler Bürosu'nda başsavcılığa bağlı personelle ilgili işlere bakacak.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'yla ilgili işler de Başsavcıvekili Melih Aladağ'ın sorumluluğunda bulunacak.

Başsavcıvekili Mahmut Akıncı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ve parlamenterler hakkındaki şikayetler ile ilgili soruşturmaları yürütecek. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu'yla ilgili işler ise Başsavcıvekili İlhan Ayaz'ın sorumluluğunda olacak.

Başsavcıvekili Ali Ceyhun Ceylan, Uzlaştırma Bürosu ve Fikri Sinai Haklar Soruşturma Bürosu, Başsavcıvekili Özgür Kamışlık ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Seri Muhakeme Bürosu'na ilişkin soruşturmaları yürütecek.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu sorumluluğu, Başsavcıvekili Hamza Yokuş'a verilirken, Duruşma Savcıları Bürosu ve Kanun Yolları Bürosu Başsavcıvekili Ender Coşgun'un sorumluluğunda olacak.

Başsavcıvekili Kasım Tüten, Müracat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu'nda görev alacak. Başsavcıvekili Vural Balcı, İlamat İnfaz Bürosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluk alanındaki ceza infaz kurumlarından sorumlu olacak.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Başsavcıvekili Tuncay Bozdoğan görev alacak.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun işlerini Başsavcıvekili Şenol Taşkale yürütecek. Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal, Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olacak. Genel Soruşturma Bürosu'nda ise başsavcıvekilleri Fatih Muşmal, Murat Özcan, Ahmet Altun, Namık Kemal Saltık ile Can Tuncay görev alacak.

Başsavcıvekilleri Veysel Kaçmaz ve Mehmet Işık, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'yla ilgili işleri yürütmeye devam edecek.

Yeni iş bölümünde başsavcıvekillerinin yanı sıra bazı duruşma ve soruşturma savcılarının görevlerinde de değişikliğe gidildi.

Kaynak: AA

Ankara Adliyesi, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi'nde yeni iş bölümü belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 17:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Adliyesi'nde yeni iş bölümü belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement