Ankara Barosu, Valiliğin Yasaklarına Dava Açtı - Son Dakika
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Ankara Barosu, Valiliğin Yasaklarına Dava Açtı

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Ankara Barosu, valiliğin gösteri ve toplantı yasaklarını mahkemeye taşıyarak iptal talep etti.

21.03.2025 17:35
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(ANKARA) - Ankara Barosu, Ankara Valiliğinin kent genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklama kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesinde dava açtı. Baro Başkan Yardımcısı Kemal Binici, "Kararın hukuki dayanaktan yoksun, tamamen subjektif ilkelerle alındığını; Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olduğu gerekçeleriyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli bir dava açtık" dedi.

Ankara Valiliği, kent genelinde beş gün süreyle her türlü gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Ankara Barosu, valiliğin bu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesinde dava açtı.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Binici, mahkeme önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ankara Valiliği tarafından bugün yapılan basın açıklamasıyla, bugün itibarıyla beş gün boyunca sürecek olan kapalı ve açık alanlarda toplantı, yürüyüş ve gösterilerin yasaklanması ile ilgili bir karar alınmıştı. Kararın hukuki dayanaktan yoksun, tamamen subjektif ilkelerle alındığını; Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olduğu gerekçeleriyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli bir dava açtık.

Bugün de burada meslektaşlarımızla birlikte bu hukuksuz alınmış karara karşı durmak için hep beraber bir duruş göstermeye geldik. Birazdan da genel sekreterimizle beraber, mahkeme heyetiyle bir görüşme yapacağız. Bir an önce bu hukuksuz kararın yürütmesinin durdurulmasına yönelik bir karar alınmasını talep edeceğiz."

"Umarım kısa zaman içerisinde sonuç alırız"

Ankara Barosu Genel Sekreteri Elçin Özge Şimşek Çağlayan da mahkeme heyeti ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından şunları söyledi:

"Az önce heyet başkanıyla görüşmemizi yaptık. Bu konunun ivedilikle değerlendirilmesini ve yürütmeyi durdurma kararının da alınması yönündeki talebimizi dile getirdik. Talihsizlik maalesef dosyanın cuma günü öğleden sonraya kalmış olması. Henüz havalesi de gerçekleşmemiş. Ancak incelemeye alacakları bilgisi bize verildi. Umarım kısa zaman içerisinde de sonuç alırız. Cumartesi ve pazar günü olacak etkinlikler açısından da bu karar önemli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Barosu, Valiliğin Yasaklarına Dava Açtı - Son Dakika

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